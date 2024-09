Documentaire

Associée à de multiples troubles, la ménopause est un moment crucial pour des millions de femmes. Beaucoup moins connu, le phénomène de l’andropause affecte les hommes, certains plus que d’autres. Un tour d’horizon fouillé des dernières avancées scientifiques sur le sujet. La ménopause, qui survient chez les femmes à partir de la cinquantaine, touche aujourd’hui de plein fouet la génération du baby-boom, et on estime à un tiers environ des concernées celles qui souffrent de troubles divers suscités par la fin de la période reproductive. Mais que se passe-t-il exactement lorsque le corps cesse de sécréter les hormones sexuelles ? À en croire le nombre considérable de médicaments et de remèdes sur le marché, il s’agirait d’une « maladie de carence » à soigner. L’offre s’étend des gélules végétales à l’hormonothérapie classique en passant par l’acupuncture ou des cures à base d’hormones dites bio-identiques, car semblables à celles que produit notre organisme. Quels traitements soulagent durablement et présentent le moins d’effets secondaires ? Et les hommes sont-ils affectés par des troubles comparables, même si le phénomène de l’andropause est beaucoup moins connu que la ménopause ? Ce documentaire fouillé fait le point sur les dernières recherches en la matière et démêle le vrai du faux quant aux nombreux mythes attachés à ce tournant de la vie adulte. Documentaire de R. Dettmer-Finke et C. Dejá disponible jusqu’au 04/09/2021.