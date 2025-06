Documentaire

Le diabète touche de plus en plus de personnes… Aujourd’hui en France, ils sont plus de 3 millions de diabétiques. Mais être atteint de cette maladie ne veut pas dire « se priver » tout le temps… On peut se faire vraiment plaisir en mangeant! Il suffit de savoir équilibrer son plat tout en choisissant des aliments qu’on aime…Et d’intégrer dans son alimentation des produits sans sucre… puisque le marché light ne fait que grandir. A tout âge, on peut être diabétique et mener une vie normale. Un documentaire d’Aurylia Rotolo.