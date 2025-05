Documentaire

La FFO (Fédération Française d’Orthodontie) souhaite le rappeler : « Orthodontie » rime pour la plupart des Français avec « sourire harmonieux ». 97% des Français pensent que l’orthodontie permis d’avoir des dents bien aligner un point c’est tout, sauf que l’esthétique n’est pas le seul objectif de la discipline. En fait, unintervient dans un but médical avant tout. Chaque année, 900000 enfants et adolescents passent sur le fauteuil d’undes 2200 orthodontistes. Il faut dire aussi que beaucoup d’adultes de 30, 40, voire 50 ans qui n’ont pas été traitéspendant l’enfance vont aussi faire l’objet d’un traitement. Dans la plupart des cas, le but de ces adultes et de ses enfants, c’est d’avoir des dents bien alignées et un joli sourire. Il ne faut pas sous-estimer l’impact esthétique d’un traitement orthodontique.