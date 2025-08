Documentaire

Ils sont de plus en plus nombreux à débuter un traitement orthodontique, et de plus en plus tard. De plus en plus d’adultes sautent le pas, avec un but : obtenir un sourire parfait. Si la demande explose, c’est grâce à une révolution : les gouttières. Moins chères, très discrètes et très faciles d’utilisation, elles garantissent des résultats parfaits sans handicaper comme le faisaient les traditionnelles bagues métalliques. Le traitement par gouttières coûte en moyenne 5 à 6.000 €, contre jusqu’à 12.000 € pour un traitement classique. Nos équipes ont mené l’enquête pour en savoir.

#enquête #dentiste #arnaque