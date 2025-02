Podcast

Quelle sagesse secrète se cache derrière les phrases toutes faites ? Que disent de nous les tics de langage ? En quoi l’expressions « pas de souci » est-elle inappropriée ? Un véritable voyage dans notre langage, nos habitudes, nos valeurs et nos contradictions.Anne Ghesquière et Laurence Devillairs, normalienne, agrégée et docteure en philosophie, passent quelques expressions populaires au prisme de grands penseurs comme Aristote, Kant ou Épicure pour creuser leur sens caché et nous pousser à penser par nous-mêmes.