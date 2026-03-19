Les patients réapprennent peu à peu les gestes simples comme la cuisine mais également à se détacher de certaines...
Comme en témoignent Nanou et Guillaume, cette maladie ne touche pas seulement les adolescentes. On peut souffrir d’anorexie à...
Nous allons parler d’une maladie encore taboue : l’anorexie mentale. Nous suivons des patients hospitalisés dans le centre de...
A 42 ans Tina a refait sa vie avec Jean Baptiste 26 ans. Ils attendent une petite fille et...
Plus de 100 000 décès liés à l’amiante sont attendus en France d’ici 2025. L’hécatombe touche les travailleurs de...
L’épuisement permanent ne se résume pas toujours à une simple accumulation de fatigue passagère ou à une mauvaise nuit....
Ce documentaire met en avant un concept assez rarement médiatisé : l’art-thérapie. Le docteur Sodji, est un chirurgien qui...
L’idée que notre ventre influence nos pensées n’est plus une simple intuition populaire mais une réalité scientifique solidement établie....
De la naissance à deux ans, le nourrisson forge des liens avec son entourage, à partir desquels il se...
Dans notre monde moderne et trépidant, le stress est devenu un compagnon souvent indésirable mais familier de notre quotidien....
Le phénomène a pris de telles proportions depuis une vingtaine d’années que l’ensemble de la communauté scientifique est en...
Travailler mieux, plus vite, en étant plus heureux : telle est la promesse du «lean», nouveau mode de gestion...
Ce n’est peut-être pas un problème majeur de santé publique, mais la morsure humaine est un phénomène à ne...
La quête de la fontaine de jouvence n’est plus un mythe romantique mais une discipline scientifique rigoureuse qui passionne...
La sauge officinale, une plante souvent reléguée au rang d’assaisonnement culinaire, cache pourtant de nombreuses vertus pour notre santé....
Avoir un sommeil réparateur ne se fait pas sur n’importe quel matelas. Avec un couchage de qualité, propre et...
L’hiver est une période redoutée pour notre ligne ! Raclette, plats en sauce, chocolat chaud : notre rythme de...
Pour perdre ses 30 kilos, Mélanie a tout testé. Patchs, boissons, barres protéinées, gélules coupe-faims…Mais qu’en est-il de ces...
Être parent n’est pas toujours évident. « Pourquoi bébé » vous aide à comprendre votre nouveau-né. Plongez au cœur de la...
Dans les années 50, des médecins s’aperçoivent des effets euphorisants inattendus de certains médicaments, et ont l’idée de les...
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