Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Anorexie mentale : Des cours de cuisine pour se détacher des croyances toxiques ! Les patients réapprennent peu à peu les gestes simples comme la cuisine mais également à se détacher de certaines...

Documentaire Anorexie : une maladie aux conséquences parfois irréversibles Nous allons parler d’une maladie encore taboue : l’anorexie mentale. Nous suivons des patients hospitalisés dans le centre de...

Documentaire A 42 ans, je fais un enfant avec un homme de 26 ans A 42 ans Tina a refait sa vie avec Jean Baptiste 26 ans. Ils attendent une petite fille et...

Documentaire Fibres mortelles : le Calvados face au scandale de l’amiante Plus de 100 000 décès liés à l’amiante sont attendus en France d’ici 2025. L’hécatombe touche les travailleurs de...

Article Hypersomnolence : symptômes, causes et traitements L’épuisement permanent ne se résume pas toujours à une simple accumulation de fatigue passagère ou à une mauvaise nuit....

Documentaire Obésité, le poids des maux Ce documentaire met en avant un concept assez rarement médiatisé : l’art-thérapie. Le docteur Sodji, est un chirurgien qui...

Article Microbiote : comment les légumes boostent votre moral L’idée que notre ventre influence nos pensées n’est plus une simple intuition populaire mais une réalité scientifique solidement établie....

Documentaire Premiers liens – Séparations et retrouvailles à la crèche De la naissance à deux ans, le nourrisson forge des liens avec son entourage, à partir desquels il se...

Article Cinq minutes pour apaiser votre stress Dans notre monde moderne et trépidant, le stress est devenu un compagnon souvent indésirable mais familier de notre quotidien....

Documentaire Demain, tous myopes ? Le phénomène a pris de telles proportions depuis une vingtaine d’années que l’ensemble de la communauté scientifique est en...

Documentaire Métro, boulot, chrono : merci patron ! Travailler mieux, plus vite, en étant plus heureux : telle est la promesse du «lean», nouveau mode de gestion...

Documentaire Gare aux morsures humaines Ce n’est peut-être pas un problème majeur de santé publique, mais la morsure humaine est un phénomène à ne...

Article Sport ou pas d’alcool : quel choix garantit la meilleure longévité ? La quête de la fontaine de jouvence n’est plus un mythe romantique mais une discipline scientifique rigoureuse qui passionne...

Article Les vertus insoupçonnées de la sauge officinale La sauge officinale, une plante souvent reléguée au rang d’assaisonnement culinaire, cache pourtant de nombreuses vertus pour notre santé....

Documentaire Non, je ne grossirai pas cet hiver ! L’hiver est une période redoutée pour notre ligne ! Raclette, plats en sauce, chocolat chaud : notre rythme de...

Documentaire Les coupe-faim sont-ils tous dangereux ? Pour perdre ses 30 kilos, Mélanie a tout testé. Patchs, boissons, barres protéinées, gélules coupe-faims…Mais qu’en est-il de ces...

Documentaire 5 sens et positions, les premiers jours de bébé Être parent n’est pas toujours évident. « Pourquoi bébé » vous aide à comprendre votre nouveau-né. Plongez au cœur de la...