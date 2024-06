Documentaire

Quels sont les mécanismes de la douleur ? Pourquoi sommes-nous « inégaux » face à elle ? Peut-on apprendre à la maîtriser ? À la rencontre de personnes qui vivent avec elle, chacune à sa manière.

Si, en tant que système d’alerte, la douleur peut nous sauver, elle plonge aussi certaines personnes dans un désarroi abyssal lorsqu’elle devient chronique. Quel rôle jouent le cerveau et les pensées négatives dans ce dérèglement ? Entre la Suisse et la France, ce documentaire suit des hommes et des femmes qui souffrent de manière diverse, tout en donnant la parole aux spécialistes qui tentent de les soulager : neurologue, chirurgien, sage-femme accompagnant des accouchements sans péridurale, psychologue, physiothérapeute ou encore hypnothérapeute pratiquant des craniotomies éveillées. Traversée d’images parfois crues, cette approche sensible nous invite à mieux comprendre la douleur pour l’apprivoiser.

Patrice, un agriculteur dont la jambe a été broyée par une machine, étonne les médecins par la vitesse à laquelle il récupère et sa capacité à dépasser la souffrance. Victime lui aussi de graves blessures, le gymnaste Samir Aït Saïd, qualifié pour les JO de Paris 2024, s’entraîne physiquement et mentalement à dompter la douleur depuis son plus jeune âge. De son côté, Mélanie, une jeune danseuse, s’est enfoncée dans la dépression depuis une banale arthroscopie du genou qui a mal tourné. Elle est soignée dans une clinique de réadaptation suisse que fréquente également Patrick, routier handicapé par des lancinations à la jambe consécutives à la pose d’une prothèse. Murielle, quant à elle, porte les stigmates (de multiples fractures non détectées) d’un syndrome rare et méconnu : une insensibilité congénitale à la douleur, susceptible de mettre sa vie en danger…

Documentaire de Marc Wolfensberger et Marcel Schüpbach (2023, 1h26mn)

