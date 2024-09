Podcast



Laura Henry reçoit Laëtitia Rouxel autrice et illustratrice engagée. Comment se ré-enchanter pour s’investir dans des changements écologiques et politiques positifs ? Comment renouer avec la nature pour soutenir ses désirs de transformations personnelles et structurelles de façon pérenne ? Dans un monde où les actualités sont souvent décourageantes, créer des petits paradis terrestres émerge comme une lueur d’espoir. Laëtitia Rouxel aborde ces questions avec Lilith, sa nouvelle héroïne. Cette quarantenaire désillusionnée lui permet d’aborder des thématiques puissantes telles que la permaculture, l’éco-anxiété, le militantisme écologique sans oublier la transmission, les mères célibataires et les vies alternatives pour promouvoir des schémas plus autonomes et résilients. Épisode #74