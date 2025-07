Documentaire

Chaque jour, la police de Montréal répond à plus d’une centaine d’appels pour des personnes en crise ou dont l’état mental est perturbé. Des personnes qui ont souvent plus besoin d’être envoyées à l’hôpital qu’en prison. C’est là que peut intervenir une équipe de crise 24/7 du système de santé : Urgence psychosociale-justice. On a suivi cette escouade de criminologues, de travailleurs sociaux et d’infirmières, aux premières loges d’un réseau à bout de souffle.

Un reportage de Marie-Eve Maheu et Frédéric Lacelle.