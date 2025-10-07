Ce reportage nous plonge au cœur de la crise qui touche les urgences. Partout en France la fréquentation des services d’urgences, qui a doublé en vingt ans, augmente exponentiellement Les urgentistes doivent faire face des patients à bout, parfois alcoolisés. Dans ce contexte de tension extrême, les agressions se multiplient. Les embouteillages de brancards dans les couloirs des hôpitaux témoignent de l’affluence aux urgences. Médecins infirmiers et aide soignants sont eux aussi au bord de la rupture. Découvrez ce reportage sur des urgences en pleine crise
#reportage