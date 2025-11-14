Article

L’hypertension artérielle, souvent surnommée le « tueur silencieux », est un problème de santé majeur qui touche des millions de personnes dans le monde. Elle est souvent associée à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux et d’autres complications graves.

Parmi les facteurs de risque modifiables, le surpoids et l’obésité figurent en bonne place. Dès lors, une question cruciale se pose : la perte de poids peut-elle éliminer l’hypertension ?

Des études ont montré que la réduction du poids corporel a un impact significatif sur la pression artérielle. En général, il est estimé qu’une perte de 5 à 10 % du poids corporel peut entraîner une diminution notable de la pression artérielle systolique et diastolique.

Cette amélioration est due à plusieurs mécanismes.

Premièrement, la perte de graisse réduit la résistance vasculaire périphérique, ce qui facilite la circulation sanguine.

Deuxièmement, elle améliore la sensibilité à l’insuline, souvent altérée chez les individus en surpoids, ce qui contribue à réguler plus efficacement la pression artérielle.

En outre, la perte de poids est souvent associée à d’autres changements de mode de vie bénéfiques, tels qu’une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.

Adopter un régime alimentaire riche en fruits, légumes, grains entiers et faible en sel peut renforcer les effets positifs de la perte de poids sur la pression artérielle. L’exercice, en plus d’aider à perdre du poids, améliore également la santé cardiovasculaire en renforçant le cœur et en augmentant la capacité des vaisseaux sanguins à dilater.

Cependant, bien que la perte de poids puisse significativement réduire la pression artérielle, elle ne garantit pas l’élimination complète de l’hypertension pour tous les individus. Des facteurs génétiques, le vieillissement et d’autres conditions médicales peuvent aussi jouer un rôle dans le maintien d’une pression artérielle élevée.

De plus, l’hypertension secondaire, causée par des maladies sous-jacentes spécifiques, peut ne pas répondre uniquement à la perte de poids.