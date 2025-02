Podcast

Marion Gestin Duchêne reçoit dans Métamorphose Élise Destannes, sage femme libérale et auteure. Si chaque grossesse est unique, toutes les futures mamans partagent les mêmes préoccupations quand il s’agit de savoir ce qu’elles peuvent ou non manger. Pourquoi certains aliments sont-ils déconseillés ? Cela peut parfois tourner au véritable casse-tête. Et que dire quand on a à faire à une grossesse particulière qui nécessite de faire attention à son alimentation ! Plus de fromage, plus d’œufs crus, plus de charcuterie ni de crustacés… Est-il encore possible de se faire plaisir quand on attend un enfant ?