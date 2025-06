Podcast

En un mot, il s’agit de lever le pouce pour entendre la France d’une voiture à l’autre. Le 8 juin 2024, à la veille des élections européennes annonçant l’extrême-droite largement en tête, deux équipes font une course en stop, la Mad Jacques Stop, pour rejoindre un festival dans un village au cœur de la Creuse. Marion et Benoît, un couple de personnes blanches contre Nawal et Jérémi, deux personnes racisées. Ils traversent la France en questionnant les automobilistes sur les questions d’identité et de racisme. Ils recueillent la voix des français de la capitale jusqu’à la diagonale du vide. Les blancs auront-ils plus de chances que les bronzés ? Quelles paroles entendrons-nous d’une voiture à l’autre ? Et surtout, qui seront les premiers à l’arrivée ?