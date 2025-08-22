Les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes et intenses sous l’effet du changement climatique, représentent une menace croissante pour la santé humaine. Lorsque les températures dépassent durablement les normales saisonnières, l’organisme se trouve soumis à une contrainte extrême. Le corps, qui régule sa température interne autour de 37 °C, doit mobiliser plusieurs mécanismes physiologiques pour évacuer l’excès de chaleur, principalement par la transpiration et la dilatation des vaisseaux sanguins. Mais lorsque ces mécanismes sont dépassés, les conséquences peuvent être graves.