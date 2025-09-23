Documentaire

Peut-on faire confiance à l’eau de notre robinet ?

Grâce à une base de données qu’ils ont eux-mêmes constituée, les journalistes de Complément d’enquête ont mis au jour une pollution d’une ampleur inédite.

La base de données révèle que près de la moitié des réseaux de distribution d’eau potable des Hauts-de-France a connu au moins une fois en 2021 un taux de chloridazone desphényl, supérieur à la limite de qualité. Ingérées en trop grandes quantités, ces résidus de pesticides pourraient être nocifs pour la santé.