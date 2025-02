Documentaire

Le témoignage d’Isabelle, maman d’une petite fille atteinte d’un cancer, qui doit faire face à la douleur, assumer et avancer… pour elle et pour les autres. Chaque année, en France, 2500 enfants sont touchés par des cancers pédiatriques ; 500 d’entre eux sont emportés par la maladie soit l’’équivalent de 20 classes d’école ! Tandis que seulement 2 % des fonds consacrés à la recherche contre le cancer sont alloués aux cancers pédiatriques, les enfants , leurs parents et familles livrent de rudes batailles souvent sans armes ni moyens. Isabelle a connu le pire , la perte de son enfant . Elle a vécu le terrible parcours de la maladie , elle sait l’angoisse , la peur , la solitude , les difficultés , le désespoir. Si elle a souhaité témoigner dans ce documentaire c’est avant tout en mémoire de sa fille Lelia et en hommage à son combat contre la maladie. Un documentaire de Cathy Rocchi Acquaviva.