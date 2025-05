Article

Lorsqu’il s’agit de maintenir une bonne santé, la consommation de lipides est souvent un sujet de débat. Contrairement à certaines croyances populaires, les lipides ne sont pas à éviter à tout prix. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre corps, notamment en tant que source d’énergie, dans l’absorption des vitamines liposolubles (A, D, E et K) et dans la structure des membranes cellulaires.

La question cruciale est donc de savoir quelle quantité de lipides consommer quotidiennement pour maintenir une bonne santé. Selon les recommandations nutritionnelles, les lipides devraient représenter environ 20 à 35 % de l’apport énergétique total quotidien.

Ce pourcentage peut varier en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’activité physique et d’autres facteurs individuels. Par exemple, les athlètes ou les personnes ayant des besoins énergétiques accrus peuvent nécessiter une proportion légèrement différente.

Il est important de se concentrer sur la qualité des lipides consommés plutôt que sur leur simple quantité. Les experts recommandent de privilégier les lipides insaturés, que l’on trouve dans des aliments comme l’huile d’olive, les avocats, les noix et les poissons gras tels que le saumon.

Ces graisses ont été associées à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et à une amélioration de la santé globale.

À l’inverse, il est conseillé de limiter la consommation de graisses saturées et de graisses trans. Les graisses saturées, présentes principalement dans les viandes grasses, le beurre et certains produits laitiers, devraient être consommées avec modération. Quant aux graisses trans, souvent retrouvées dans les aliments transformés et les produits de boulangerie industriels, elles doivent être évitées autant que possible, car elles augmentent le risque de maladies cardiaques.