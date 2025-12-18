Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Charge mentale : le mal du siècle ? Révélé en 2017 grâce à la dessinatrice Emma, le concept de charge mentale a depuis fait le tour du...

Article Que faire quand on a pas le moral ? Chacun d’entre nous traverse des périodes de baisse de moral, où les émotions négatives semblent dominer notre quotidien. Ces...

Documentaire Ecrans : la jeunesse en danger Addiction aux écrans, jeux vidéo et réseaux sociaux, harcèlement en ligne et aux modèles toxiques diffusés par certaines influenceuses....

Article Quels avantages les sardines offrent-elles ? Les sardines, souvent sous-estimées, regorgent de bienfaits pour la santé. Ces petits poissons, accessibles et savoureux, sont une source...

Article Les avantages santé de la mangue Surnommée le « roi des fruits » dans de nombreuses cultures, la mangue n’est pas seulement un délice tropical...

Conférence Hygiénisme : facteurs naturels de santé L’hygiénisme est un concept qui promeut le maintien et la promotion de la santé en mettant l’accent sur des...

Documentaire Aluminium, notre poison quotidien L’aluminium est omniprésent dans notre quotidien : vaccins, déodorants, maquillage mais aussi pâtisseries et plats préparés. Pourquoi l’aluminium est-il...

Documentaire Survivre à Ebola Chronique de la terrible épidémie d’Ebola survenue au Liberia en 2014, qui a décimé les populations, causant une immense...

Documentaire Greffe, cet inconnu qui m’a sauvé la vie À chaque greffe, c’est une course contre la mort qui s’engage. Équipe médicale sur le pied de guerre, pilotes...

Article Quel taux de réussite peut-on attendre des greffes de cheveux en Turquie Vous avez entendu parler de la Turquie en ce qui concerne les greffes de cheveux et vous êtes tenté...

Article Avez-vous peur du dentiste ? Voici comment vaincre votre anxiété La peur du dentiste touche des millions de personnes à travers le monde. Elle se manifeste par de l’inquiétude,...

Documentaire Sommeil : le cauchemar d’un Français sur deux ! Avec en moyenne 7 à 8 heures de sommeil par jour, nous passons un tiers de notre vie à...

Documentaire Dans l’enfer de la psychiatrie américaine Découvrez les urgences et les hôpitaux psychiatriques américains. Beaucoup de ces hôpitaux n’hésitent pas à mettre à la rue...

Article Pourquoi il ne faut pas se rincer sa bouche après avoir brossé ses dents L’hygiène buccodentaire tient une part importante dans la santé générale de l’individu. Cependant, il est assez courant d’observer des...

Documentaire Quoi qu’il m’en coûte, j’aurai mon enfant Séverine est handicapée depuis la naissance mais cela ne l’empêche pas de fonder une famille et d’être enceinte de...

Documentaire Leur combat contre l’obésité – Opération renaissance Dans cet épisode, nous allons suivre le parcours d’Émeline et de Pierre-Yves, deux personnes décidées à se sortir de...

Podcast 5 réflexes indispensables pour se passer du sucre « Un corps en bonne santé » en compagnie du Dr Yann Rougier, médecin spécialiste des hôpitaux de Paris, passionné de...