Podcast

Gluten, fermentation, microbiote, digestion… Et si le pain, souvent diabolisé, redevenait un aliment vivant, nourricier et profondément connecté à notre santé ? Anne Ghesquière reçoit Valérie Zanon, autrice passionnée et experte du pain au levain, pour explorer les mystères de cet aliment millénaire. Pain bio, cuisson lente, farine complète, levain : comment bien choisir son pain en boulangerie ? En quoi le pain est-il un allié du microbiote ? Comment cultiver son propre levain ? Et si faire son pain devenait un véritable acte de soin ?