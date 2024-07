Documentaire

Moins connues que les dépendances à l’alcool et la drogue, les addictions au sport, au jeu ou encore au sexe sont tout aussi fortes. Pascale, mère de famille de 47 ans, est une joueuse invétérée. Endettée, elle est interdite de casino en France, mais se rend tous les week-ends en Belgique. Olivier, passionné de marathon, court plus de 3 000 km par an et s’entraîne six fois par semaine, au détriment de sa vie de famille. Olivia, 28 ans, mange chaque jour les mêmes aliments, au gramme près. Aux Etats-Unis, les cliniques spécialisées dans le traitement des addictions au sexe se multilplient. C’est d’ailleurs dans l’une d’elles que le célèbre golfeur Tiger Woods a été hospitalisés.