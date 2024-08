Podcast



Après avoir croisé le chemin d’une prof de chant tyrannique dans l’adolescence, Karine est devenue abonnée aux crises d’angoisse. Ses pics de stress infusent tous les moments de son quotidien : elle somatise, souffre de tics, passe des nuits sans sommeil. Pour gérer ces crises récurrentes, elle se lance à la méditation, mais les premiers essais sont peu concluants. On lui diagnostique un syndrome d’anxiété généralisée avec une phobie sociale et un trouble panique associé·es. Après avoir entamé une psychothérapie et épluché de nombreuses techniques différentes, elle raconte comment la méditation lui a finalement permis de trouver un équilibre, et une meilleure hygiène de vie.