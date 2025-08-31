Un centre d’appel, à Laval, a recours aux services d’une relaxologue pour aider les téléopérateurs à se détendre. Une PME propose aux entreprises des consultations avec des psychologues par téléphone pour les employés en détresse. Le coaching peut également être envisagé par des salariés qui rencontrent des difficultés professionnelles. Mais le plus souvent, l’angoisse n’est pas prise en compte par les employeurs et peut aboutir à des dépressions plus ou moins graves.
Réalisateur : Frédéric MONTEIL