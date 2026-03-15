Documentaire

On estime qu’il faudrait au moins 30g de fibres par jour pour entretenir un microbiote en bonne santé. Or les Français n’en consomment en moyenne que 18g par jour. Mais quelle quantité représente réellement un apport suffisant de fruits et légumes ? Démonstration avec plusieurs fruits et légumes à manger crus ou cuits.

Des chercheurs suspectent les aliments ultra-transformés de jouer un rôle dans la survenue de certaines maladies chroniques. Le microbiote intestinal et ses milliards de bactéries serait menacé par les nombreux additifs chimiques présents dans ces produits, véritables bombes inflammatoires. Pour combattre l’inflammation, certains aliments peuvent agir comme des soldats du feu, capables de nourrir les bonnes bactéries de la flore intestinale et de stimuler le microbiote. Aliments riches en anti-oxydants, en fibres, en acides gras oméga-3 et en vitamines sont au coeur de ce modèle alimentaire très protecteur pour la santé.