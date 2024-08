Article

L’andropause, souvent connue sous le nom de « déficit androgénique de l’âge avancé », est un phénomène qui affecte les hommes à mesure qu’ils vieillissent. Elle est caractérisée par une baisse, sinon un arrêt complet de la production de l’hormone mâle testostérone.

Beaucoup ont tendance à l’associer à la ménopause des femmes en raison de la similitude des symptômes et de l’âge d’apparition, bien que, à la vérité, les deux soient distinctement différents.

Comprendre l’andropause

L’andropause est une condition qui frappe de nombreux hommes à mesure qu’ils vieillissent, généralement à partir du milieu à la fin de la quarantaine. Elle est souvent comparée à la ménopause féminine, bien que la comparaison soit quelque peu maladroite.

La principale différence est que la ménopause est directement liée à l’arrêt de la menstruation et peut donc être clairement identifiée, tandis que l’andropause est un phénomène beaucoup plus discret et gradualiste. La baisse de la production de testostérone, qui est l’une des principales causes de l’andropause, peut varier considérablement d’un homme à l’autre.

Il est donc crucial de comprendre que l’andropause n’est pas un phénomène qui « frappe » tout le monde au même moment et de la même manière.

Symptômes

Les hommes passant par l’andropause peuvent ressentir une variété de symptômes, y compris une fatigue excessive, une diminution de la libido, une perte de masse musculaire, une augmentation de la graisse corporelle, des problèmes de sommeil, une dépression ou une anxiété, une diminution de la concentration et de la mémoire, une diminution de l’appétit, des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur.

Ces symptômes sont souvent la résultante de la baisse de la production de testostérone. Cependant, il est important de noter que les symptômes de l’andropause peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre.

Complications possibles de l’andropause

Non traitée, l’andropause peut conduire à une variété de conditions médicales graves. Cela peut inclure l’ostéoporose, une condition qui cause l’affaiblissement des os et augmente le risque de fractures.

En outre, la diminution de la production de testostérone peut également entraîner des troubles cardiovasculaires, notamment une pression artérielle élevée et une maladie cardiaque. Du point de vue psychologique, l’andropause peut souvent entraîner une dépression sévère et une anxiété, conduisant à une qualité de vie réduite.

Diagnostic

Diagnostic de l’andropause est souvent basé sur une combinaison d’évaluations des symptômes et des tests médicaux. Les médecins peuvent utiliser des questionnaires spécifiques pour mesurer les symptômes liés à l’andropause.

Des tests sanguins permettent aussi de mesurer les niveaux de testostérone. En fonction des résultats, des recommandations de traitement variées peuvent être proposées.

Traitement de l’andropause

Les options de traitement pour l’andropause peuvent varier en fonction de la sévérité des symptômes de chaque individu, mais elles comprennent généralement des changements de mode de vie, des suppléments alimentaires et, dans les cas plus graves, une thérapie de remplacement de la testostérone. Il est aussi nécessaire une écoute empathique de la part du praticien, une prise en charge psychologique peut être bénéfique.

En conclusion

L’andropause est une réalité médicale qui affecte de nombreux hommes à mesure qu’ils vieillissent. Bien que chaque homme vivra cette transition de manière unique, il est crucial de travailler avec des professionnels de la santé pour gérer les symptômes de manière efficace et réduire les risques de complications ultérieures.

Si vous soupçonnez que vous ou un être cher souffrez de l’andropause, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour obtenir de l’aide.