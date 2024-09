Documentaire



L’arrivée d’un bébé est toujours un bouleversement pour de jeunes parents.

Mais pour Brenda et Jim, ce fut un tremblement de terre.

Et pour cause, ils ont eu 5 enfants d’un coup. Des quintuplés, 3 filles et 2 garçons.

Un évènement rare et presque miraculeux. Car les enfants naissent prématurément et pendant de longues semaines, ils vont rester entre la vie et la mort.

Documentaire : Une vie presque ordinaire