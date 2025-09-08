Ressources Dans la même catégorie

Conférence Tourisme inclusif : un enjeu d’attractivité Le tourisme inclusif s’impose aujourd’hui comme un vecteur essentiel de développement territorial et un levier puissant d’attractivité pour les...

Conférence La machine à vapeur : un exemple d’innovation De la découverte du vide par Evangelista Torricelli (1608-1647) … aux inventions de James Watt (1736-1819). L’histoire du progrès...

Article 4 infos insolites sur les épices Les épices font partie de notre quotidien culinaire, mais derrière leurs arômes et leurs couleurs se cachent des histoires...

Conférence La santé par l’alimentation La nutrition, qui englobe l’alimentation et l’activité physique, est aujourd’hui reconnue comme un des déterminants majeurs des maladies les...

Documentaire L’exil des riches à Dubaï Situé en plein coeur du Moyen Orient, connu pour ses gratte ciels vertigineux, ces iles en forme de palmier,...

Conférence Les anciens combattants de la Grande Guerre face au nazisme Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...

Article De la plage à l’oasis : parcours Dubaï comme un prince La location voiture Dubai, c’est un peu comme avoir une carte magique pour explorer la ville et au-delà sans te...

Conférence Pourquoi le sexe ? Cette conférence propose un voyage au cœur de l’évolution biologique, en retraçant l’histoire fascinante de la reproduction depuis les...

Documentaire Tous manipulés Nous nous croyons libres mais en réalité, à longueur de journée, nous sommes sous influence. De nos proches, de...

Podcast La légende du géant homme gris d’Ecosse La légende du grand homme gris : quelle est cette autre créature qui a terrorisé l’Écosse ? En 1925...

Documentaire L’occultisme en ancienne Egypte La pratique de la magie en Egypte ancienne faisait partie du quotidien des égyptiens. Rituels occultes et satanisme, sont...

Documentaire Nostradamus- Les prophéties de l’apocalypse Nostradamus est un des plus célèbres prophètes connus dans le monde entier. Il jouissait d’une grande notoriété et les...

Documentaire La fin du monde La fin du monde est le moment de la disparition de l’univers, de la Terre ou de la seule...

Documentaire Les frontières de la mort Des milliers de personnes sont convaincues d’avoir visité l’au-delà. Aux frontières de la mort, ils sont sortis de leur...

Documentaire Le code secret des Aztèques La découverte du peuple aztèque par les conquistadores au XVIe siècle a marqué la fin de leur empire et...

Documentaire Pétain, l’inavouable héritage 6 juin 1944. Les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Alors que, depuis Londres, le général de Gaulle...

Conférence La Grande Guerre en poésie à travers l’oeuvre de G. Ungaretti Giuseppe Ungaretti (1888-1970) était sans doute l’un des plus grands poètes italiens du XXème siècle. Il était bilingue et...