Manger bio s’impose de plus en plus comme une réponse aux préoccupations sanitaires et environnementales actuelles. Face à l’industrialisation croissante de l’agriculture, aux scandales alimentaires et à la montée des maladies chroniques, le choix du bio apparaît pour beaucoup comme une alternative plus saine, plus responsable et plus durable. Mais cette perception repose-t-elle sur des fondements solides ? Est-ce réellement une solution pour la santé de demain, ou simplement une tendance passagère ?