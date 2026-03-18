Plus de 100 000 décès liés à l’amiante sont attendus en France d’ici 2025. L’hécatombe touche les travailleurs de...
L’épuisement permanent ne se résume pas toujours à une simple accumulation de fatigue passagère ou à une mauvaise nuit....
Ce documentaire met en avant un concept assez rarement médiatisé : l’art-thérapie. Le docteur Sodji, est un chirurgien qui...
L’idée que notre ventre influence nos pensées n’est plus une simple intuition populaire mais une réalité scientifique solidement établie....
C’est l’une des grandes tendances du moment, la cosmétique à petit prix. Partout en France, des boutiques fleurissent. Sur...
Le cancer du pancréas représente aujourd’hui l’un des plus grands défis de la médecine contemporaine. Malgré les progrès fulgurants...
On estime qu’il faudrait au moins 30g de fibres par jour pour entretenir un microbiote en bonne santé. Or...
L’omniprésence du téléphone intelligent dans nos vies quotidiennes a transformé un outil de communication en une extension quasi organique...
Les lèvres sèches sont un problème courant qui peut affecter tout le monde à un moment ou à un...
Points noirs, petits comédons ou même gros boutons rouges… le calvaire quotidien de 5 à 6 millions de personnes...
Lorsque les températures grimpent et que le soleil devient plus intense, l’hydratation devient une priorité absolue pour préserver notre...
Les Français de tous âges plébiscitent les bonbons, douceurs consommées en quantité dans l’Hexagone, produites pour l’essentiel sur le...
L’échinococcose est une maladie parasitaire redoutable, causée par des vers plats appartenant au genre Echinococcus. Bien que cette affection...
Une alimentation saine est indispensable pour une bonne santé… Mais qu’est ce qu’un produit réellement sain ? S’il est...
\r\n\r\nLe sucre est une véritable manne pour les agriculteurs, les producteurs et l’industrie agro-alimentaire. On le trouve désormais aussi...
Les douleurs de dos sont un problème courant qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Que...
4 mois après sa sleeve gastrectomie, Elody fait un premier bilan !
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Depuis quelques années, certaines marques coréennes de cosmétiques se démarquent par la qualité de leurs produits. Si elles sont...
On sait que la sédentarité rend malade, car nos corps sont programmés pour la chasse et la cueillette. Pourrait-on...
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