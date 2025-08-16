Documentaire

36 bébés morts, 168 autres intoxiqués, c’est le bilan d’un tragique empoisonnement à l’échelle nationale.

Le poison, un talc pour nourrisson, le talc « Morhange » était utilisé le plus souvent par des mamans pour leur nourrisson. Des mamans qui croyaient prodiguer des gestes apaisants pour leur bébé vont en fait leur donner la mort. Un vrai cauchemar.

Comment ce célèbre talc salué dans des publicités pour ces vertus apaisantes depuis des dizaines d’années, sur des milliers de bébés peut-il brutalement se révéler d’une nocivité mortelle ?

Le gouvernement prend immédiatement une mesure d’urgence et fait retirer tous les lots de talc Morhange à la vente. Dans l’hexagone c’est la panique et la psychose

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « L’affaire du talc maudit »

Réalisation : Ludovic Tac

