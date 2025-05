Documentaire

La rhinoplastie consiste à modifier la forme du nez et, dans certains cas, à améliorer la fonction respiratoire. Le but d’une rhinoplastie n’est pas de changer le nez mais de réaliser des raffinements subtils respectant son identité et son caractère. Les imperfections du nez peuvent : dans la majorité des cas, être liées à un développement de la structure du nez pendant l’adolescence avec l’apparition d’une bosse associée ou non à une grosse pointe, exister depuis la naissance (formes malformatives), être secondaire à un traumatisme. La chirurgie du nez permet de traiter différentes demandes du patient : la modification de la pointe du nez, l’affinement de la base du nez, l’ablation d’une bosse et la correction des troubles respiratoires en cas d’une déviation de cloison nasale objectivée par un examen médical et radiographique (scanner)