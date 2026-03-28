Avoir froid chez soi parce qu’on n’a pas les moyens de se chauffer correctement, c’est le quotidien d’un Français...
La vie d’un EHPAD n’est pas toujours de tout repos, mais aux « Jardins d’Haïti » à Marseille, tout est mis...
Avant l’âge de 65 ans, environ un quart des hommes se retrouvent confrontés à la calvitie, une affection fréquente...
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« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un...
La sécheresse vaginale est un problème courant qui touche de nombreuses femmes à un moment de leur vie. Cette...
Épisode 1 : Nous allons découvrir un service d’exception. : l’équipe dédiée à la prise en charge des AVC...
L’équilibre psychique et l’épanouissement personnel occupent aujourd’hui une place centrale dans nos préoccupations quotidiennes, particulièrement au cœur d’un environnement...
Sabrina, déjà maman de cinq filles, voit sa vie basculer à nouveau. Et Cécile, célibataire, fait le choix d’une...
Une bonne digestion est essentielle pour notre bien-être général. Elle permet non seulement d’absorber les nutriments vitaux, mais aussi...
Valérie est paralysée par les supermarchés
Enquête sur des hôpitaux saturés, dans les petites villes et les campagnes. Dans la Haute-Marne, et dans la Nièvre,...
Les acides gras trans, nos enfants en mangent chaque jour. Mais ils n’en ont jamais entendu parler. La plupart...
Nous sommes nombreuses à rêver d’une chevelure à la fois forte, brillante et pleine de vitalité. Pour autant, trouver...
Prévoir sa mort en remplissant ses Directives Anticipées, est-ce si simple que ça ? Les questionnaires sont techniques, arides...
L’image est bien ancrée dans la culture populaire : un baigneur malchanceux sort de l’eau en hurlant, victime d’une...
Les comprimés contre les reflux gastriques sont parmi les 5 médicaments les plus vendus dans le monde. Les médecins...
En Allemagne, environ trois millions de personnes auraient un problème avec l’alcool. Nathalie Stüben était jeune, talentueuse – et...
Chaque année en Suisse, les services d’urgences psychiatriques assurent plus de 50’000 consultations, pour répondre à la souffrance psychique...
Depuis le lancement du patch pour arrêter de fumer, la pastille à coller a de plus de plus de...
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