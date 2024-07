Article

Conçu pour sauver des vies même en l’absence d’un médecin, le défibrillateur automatique reste facile à utiliser. Une prise en charge précoce augmente significativement les chances de survie, ce qui en fait un dispositif essentiel. Il faut néanmoins savoir quand et comment mettre cet appareil en place et connaître quelques gestes de premiers secours, tels que la réalisation d’un massage cardiaque. Une courte formation permet ainsi d’apprendre à se servir d’un défibrillateur dans des conditions optimales. En attendant d’y participer, découvrez quand et comment utiliser un défibrillateur pour sauver une vie.

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?

Le défibrillateur est un appareil électrique médical. Il sert à défibriller, c’est-à-dire à envoyer une décharge électrique dans le cœur d’une victime en arrêt cardiaque. Fonctionnant sur batterie, cet outil compact se transporte facilement. Si plusieurs sortes de défibrillateurs existent, cet article traite du DAE (défibrillateur automatisé externe), que l’on trouve dans de nombreux lieux publics et qui reste utilisable par tous. L’appareil est donc équipé d’électrodes plates qui sont collées contre la poitrine du patient et via lesquelles le courant est transmis à la victime. Parfaitement autonome, ce type de défibrillateur analyse seul le rythme cardiaque, détermine si un choc est indiqué et, lorsque c’est le cas, en informe les personnes présentes afin qu’elles s’éloignent, avant de délivrer la charge. Ce choc cherche à établir un rythme cardiaque normal pour réactiver le cœur et ainsi relancer la circulation sanguine. En effet, certains troubles du rythme, comme la fibrillation ventriculaire, créent un arrêt cardiaque à cause d’une activité électrique totalement anarchique et beaucoup trop rapide, ce qui rend le cœur inefficace ; le patient est alors en arrêt cardiaque.

Où trouver un défibrillateur automatisé externe ?

On peut trouver un défibrillateur dans la majorité des espaces publics : gares, aéroports, gymnases, stades, piscines… Depuis 2020, son installation est d’ailleurs obligatoire dans les établissements recevant du public. Certaines entreprises sont ainsi concernées par cette mesure.

Le défibrillateur s’identifie facilement grâce à une icône qui signale sa position. Il s’agit d’un pictogramme vert représentant un cœur barré d’un éclair. Certaines applications mobiles ou des sites web dédiés permettent également de géolocaliser ces appareils.

Quand utiliser un défibrillateur ?

Le défibrillateur ne doit être utilisé qu’en cas d’arrêt cardiaque avéré, après avoir alerté les secours (à moins qu’une autre personne présente puisse s’en charger). En cas d’arrêt cardiaque, la victime ne bouge plus, ne respire plus et ne parle évidemment pas. Pour chercher des signes de vie, il faut stimuler la personne, lui demander de vous serrer la main, d’ouvrir les yeux et vérifier si elle respire en regardant la poitrine se soulever. Si la victime ne répond pas, ne bouge pas et ne respire plus, il faut à présent vérifier ses pulsations cardiaques. Pour prendre le pouls, l’idéal reste l’artère de la carotide au niveau du cou. Utilisez votre index et votre majeur ; le pouce serait trompeur, car vous pourriez percevoir votre propre pouls. En l’absence de pulsations, il faudra procéder à un massage cardiaque combiné à l’utilisation d’un défibrillateur. Avant de commencer les insufflations pulmonaires, pensez à vérifier l’absence de corps étranger dans la cavité buccale.

Comment utiliser un défibrillateur ?

L’appareil est parfois associé à quelques accessoires pratiques qui aideront le secouriste. Des ciseaux lui permettront de couper les vêtements de la victime afin de dégager son torse. De même, un rasoir jetable aidera à éliminer la pilosité pouvant empêcher de coller convenablement les électrodes. Du matériel de protection biologique pourra aussi accompagner ces accessoires.

Avant de placer les électrodes, il faut s’assurer que la victime n’est pas mouillée (l’eau étant conducteur). Elle sera placée sur le dos, torse nu et contre un plan dur (au sol). En effet, réaliser un massage cardiaque sur un matelas serait inefficace, car les compressions servent à appuyer sur le cœur en le comprimant entre le sternum et un plan dur à l’arrière.

Le placement des électrodes est très simple, il suffit de suivre le visuel fourni. L’une sera collée en haute à droite de la poitrine et la seconde sous le sein gauche. Chez l’enfant, la première électrode se met sur la partie gauche du sternum et la seconde dans le dos, entre les omoplates.

L’appareil s’allume simplement grâce à un bouton marqué du symbole marche/arrêt. Le dispositif analyse lui-même le rythme cardiaque et détermine si le choc est indiqué. Une voix donne la conduite à tenir au secouriste. Il lui sera demandé de s’éloigner si le choc est indiqué ou de reprendre la réanimation cardio-pulmonaire en l’absence de décharge électrique.

Comment se former à l’utilisation d’un défibrillateur ?