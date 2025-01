Documentaire

Trois femmes et un couple, tous séropositifs, ont décidé de témoigner à visage découvert pour s’élever contre la stigmatisation et aider à se dévoiler, à se prendre en main, ceux qui se cachent. A travers leur quotidien, leur combat dans la vie associative, leur lutte contre la maladie, ces personnes montrent que l on peut vivre avec le Sida, si on accepte son statut en menant une vie responsable. Un documentaire réalisé par Pauline Mvele.