Cela fait plus de 40 ans que l’humanité vit avec l’épidémie de VIH/sida, et depuis, des militant·es, des associations, des anonymes et des célébrités se battent pour défendre les droits des personnes séropositives, pour l’avancée des traitements et leur accès universel. Un combat qui a mené à de grands succès et qui a permis de faire que la séropositivité ne soit plus systématiquement une condamnation à mort. Pour autant, la lutte est loin d’être terminée.