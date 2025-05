Documentaire

Avec 3300 hospitalisations et 580 personnes décédées, le Grand Est fait partie des régions les plus touchées par le coronavirus. En première ligne face à la maladie, les médecins généralistes. Nous en avons suivi un dans sa tournée de consultations à domicile dans le Haut-Rhin où le Covid fait des ravages. L’une de nos équipes a également pu pénétrer au coeur de l’un des 3 services de réanimation de l’hôpital de Colmar. L’établissement compte aujourd’hui 40 lits en réanimation, dix de plus que d’habitude. Pour ces patients entre la vie et la mort, énormément de moyens doivent être mobilisés.