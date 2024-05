Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Bertrand Vergely, philosophe, maître de conférences en théologie et écrivain. « Trouver l’âme sœur », « errer comme une âme en peine », « se donner corps et âme », « la mort dans l’âme » sont autant d’expressions que nous entendons régulièrement. Pour autant, si l’on interroge les personnes autour de nous, combien sauront définir ce qu’est l’âme et combien la considèrent encore ? Aujourd’hui, voyons comment sortir vivant des émotions, de nos émotions, en libérant l’âme.