Avec leurs crèmes hydratantes, masques pour le visage et autres gommages pour le corps, les femmes pensaient garder le monopole de la salle de bain. Sauf que les hommes ont désormais leurs propres cosmétiques pour prendre soin d’eux. Est-ce une nouvelle tendance des hommes ou un piège des marques pour leur faire dépenser plus ?
Réalisateur : Sévérine Picard