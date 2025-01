Conférence

Véritable médicament pour de nombreux troubles, la marche est une activité sportive variée, facile à pratiquer, et qui s’adresse à tous, des sportifs aguerris à ceux et celles qui veulent retrouver une activité régulière.

Dans nos sociétés industrialisées, les nouvelles technologies n’ont pas seulement transformé notre manière de travailler, elles ont aussi profondément influencé nos habitudes de vie en réduisant l’effort physique quotidien que nous pratiquons. Dans ce contexte, plus qu’un mode de déplacement d’un point A à un point B, la marche peut et doit être un plaisir, d’autant plus gratifiant qu’il améliore notre santé par sa pratique quotidienne. Appuyés par des preuves scientifiques solides, les avantages de la marche ne sont plus à démontrer.

Stimulation de la perte de poids, tonification des muscles, amélioration de votre fontionction cardiorespiratoire, amélioration du bien-être mental… Ces bienfaits sont nombreux et l’on ne cesse d’en découvrir de nouveaux.

Il est donc temps de cesser de la considérer comme une activité sportive secondaire, et de tirer parti pleinement de ce sport universel. Balade, randonnée, nordic walking… Choisissez ce que vous voulez, mais marchez !

Conférence tenue dans le cadre de la Journée my Run à l’Hôpital de La Tour, le 29 février 2020.