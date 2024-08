Documentaire



Aujourd’hui, 85 % de la population mondiale ne fait pas assez de sport. Selon les scientifiques, les dangers de l’immobilité pour la santé sont comparables à ceux du tabagisme, et ne se limitent pas aux maladies liées au surpoids. La solution pourrait pourtant venir de l’une des activités les plus simples et instinctives qui soient, accessible à tous ou presque : marcher. Peaufiné par nos ancêtres depuis l’ »invention » de la bipédie par les australopithèques, ce mode de déplacement reste indispensable à notre santé physique et psychique. En augmentant la fréquence respiratoire et cardiaque, et ainsi la consommation d’oxygène, la marche stimule l’ensemble des fonctions physiologiques : un véritable bol d’air frais pour les cellules, qui booste le système immunitaire. Ses bénéfices se font pleinement sentir dès 10 000 pas par jour, soit 6 à 8 kilomètres – la distance préconisée par l’OMS.À grandes foulées, cette enquête part à la rencontre de chercheurs européens qui étudient la marche sous toutes ses facettes. Dans les Préalpes bavaroises, une équipe d’expertes en sciences du sport cartographie les sentiers avec l’appui de cobayes, afin de promouvoir une randonnée adaptée au niveau de chacun. La psychothérapeute Valérie Bourdeau a, quant à elle, pu constater les bienfaits de la marche sur les douleurs chroniques, et même sur la dépression. Du côté de la neurologie, les recherches démontrent que cette activité favorise l’attention, la perception et la concentration. Face à ces constats, il est urgent de reprendre le temps de la promenade – et c’est aussi aux pouvoirs publics d’agir pour nous aider à bousculer nos habitudes, notamment en rendant les villes aux piétons.