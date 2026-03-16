C’est l’une des grandes tendances du moment, la cosmétique à petit prix. Partout en France, des boutiques fleurissent. Sur les réseaux sociaux les influenceurs beauté se multiplient… et les ados les suivent. Comme Suzie, 17 ans, qui applique chaque matin une « routine beauté » minutieuse, avec jusqu’à 20 produits différents sur le visage. Addict aux crèmes, mascaras et autres produits low cost, l’adolescente se fournit, entre autres, dans les nouveaux supermarchés  » discount  » de la cosmétique. Mais que cachent ces produits de beauté bon marché ? Sont-ils vraiment bons pour notre santé ?