Conférence

Le concept One Health, ou « Une seule santé », repose sur une idée fondamentale : la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont intimement liées. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les frontières entre les espèces et les milieux s’estompent, il devient urgent de considérer la santé dans une perspective globale, intégrée et transdisciplinaire.