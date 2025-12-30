Ressources Dans la même catégorie

Podcast Ton corps est sacré, ta routine anti inflammatoire ! Xavier Pitois reçoit Sofiane Khayat, alias @so_foodiee, coach en nutrition et créateur de contenu sur la santé naturelle. Ensemble,...

Conférence De ton bien-être, tu t’assureras Aujourd’hui, la mode est au bien-être. Yoga, cross fit, méditation et cure de détox : il faut être bien...

Article Que sont réellement les champignons hallucinogènes ? Souvent entourés de mystère et d’idées reçues, les champignons hallucinogènes, scientifiquement appelés psilocybes, fascinent autant qu’ils inquiètent. Ces organismes...

Article C’est quoi la mucoviscidose ? La mucoviscidose est une maladie génétique grave présente dès la naissance et qui affecte essentiellement les poumons et le...

Documentaire Les effets secondaires du cancer du sein Ce coup de malchance qui changea leur vie à jamais

Conférence Peut-on se préparer à la mort ? Rosette Poletti, spécialiste en soins palliatifs et en accompagnement du deuil, et Françoise Biotti-Mache, historienne.

Documentaire Ces stars de la télé-réalité vivent un enfer après des opérations ratées ! Lauréat de la faculté de médecine, chef clinique à 27 ans, Benjamin Azoulay est le chirurgien des candidates de...

Podcast Presque mère J’ai 36 ans. Je suis enceinte. Je vais donner la vie. Suite à la première échographie, je suis forcée...

Podcast A quoi pensent les moutons pour s’endormir ? Vous êtes au travail en milieu d’après midi, la réunion s’éternise, peut être n’auriez vous du pas prendre cette...

Documentaire Déprime virale Avec le covid, il n’y a pas que la santé physique des Suisses qui se détériore. Beaucoup sombrent dans...

Documentaire 150 mille produits chimiques et nous! Et nous? Aujourd’hui, les effets des insecticides et autres pesticides sur la santé humaine fait l’objet d’études scientifiques rigoureuses. Si en...

Documentaire Drogues et cerveau – Cocaine et stimulants Dans le cerveau, la cocaïne et les amphétamines ciblent le circuit du plaisir. L’étude de celui-ci a permis d’enrichir...

Documentaire Burn Out : le nouveau cauchemar des entreprises ! Dans un contexte de pression économique, de concurrence de plus en plus dure, les entreprises doivent se battre pour...

Documentaire Permis de conduire : mon sésame vers l’autonomie Maxime a 20 ans. Paraplégique de naissance, il a toujours refusé de voir son handicape comme une fatalité. Il...

Documentaire Gels hydro alcooliques : vraie sécurité ? Les gels antibactériens font fureur ! Bien pratique quand on n’a pas de lavabo sous la main, sont-ils pour...

Article Les effets de l’insomnie sur votre corps L’insomnie est un problème de santé particulièrement courant, touchant des millions de personnes à travers le monde, et ses...

Podcast Les supers-pouvoirs du pain au levain Gluten, fermentation, microbiote, digestion… Et si le pain, souvent diabolisé, redevenait un aliment vivant, nourricier et profondément connecté à...

Documentaire Cocktail mortel chez les ados De plus en plus d’adolescents essayent des mélanges de drogue, d’alcool et de médicaments. Un cocktail qui peut s’avérer...