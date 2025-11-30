Ressources Dans la même catégorie

Article Les vertus insoupçonnées de la sauge officinale La sauge officinale, une plante souvent reléguée au rang d’assaisonnement culinaire, cache pourtant de nombreuses vertus pour notre santé....

Documentaire Rides : 10 ans de moins sans bistouri A 55 ans, Claude a parfois du mal à se regarder dans un miroir. Elle a décidé de se...

Article Quelle dose de collagène marin par jour ? Le collagène est une protéine structurelle clé présente dans notre corps, jouant un rôle crucial dans le maintien de...

Documentaire Des solutions efficaces pour affiner son visage Grâce au maquillage et à la coiffure, des astuces pour affiner son visage Un documentaire de Barbara Bernard

Podcast Faut-il quitter internet ? Comment la culture internet impacte-t-elle notre santé mentale ? Si notre présence en ligne fait partie de notre identité,...

Documentaire La calvitie, c’est fini ! Aujourd’hui, 20 millions de Français et de Françaises connaitraient des problèmes de chute de cheveux. Manque de chance !...

Conférence Ce qu’il faut savoir sur les huiles essentielles L’huile essentielle de citron pour lutter contre la fatigue, la lavande officinale pour les troubles digestifs, la menthe poivrée...

Documentaire Maladie de Charcot: courir pour vivre Il y a un deux ans et demi, Lorène Vivier, 37 ans, a été diagnostiquée atteinte de la maladie...

Documentaire Le grand retour du savon Le flacon de notre gel douche se vide bien trop vite ! Ce produit peu écolo n’est vraiment pas...

Documentaire Folie aux urgences, immersion en enfer Pour le personnel soignant des hôpitaux psy, le repos n’est pas permis. En effet, la folie est omniprésent et...

Documentaire Faut-il avoir peur des pressings ? Le perchloroéthylène est un solvant utilisé massivement par 99% des pressings parce qu’il permet de dissoudre efficacement les taches...

Documentaire Les solutions pour arrêter le tabac Arrêter le tabac reste difficile car il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Dans le fait de...

Documentaire Tendance jeûne Qu’on prenne l’habitude de sauter un repas ou qu’on s’abstienne de manger plusieurs jours, nous nous sommes demandés quels...

Documentaire Salle des naissances A Nancy, la maternité de niveau 3 du CHRU accueille toutes les grossesses, des plus simples aux plus risquées....

Documentaire Digital détox : la méthode chinoise La Сhine a été le premier pays à considérer la dépendance à internet comme un trouble clinique. Des centaines...

Documentaire Règles, les actions chocs Les règles, longtemps taboues, deviennent le cœur d’une révolution. Ce documentaire explore sans détour les douleurs, les clichés, la...

Documentaire Dis-moi où tu vis et je te dirai comment tu vas L’endroit où nous vivons influence notre santé bien plus que nous ne le croyons. Les facteurs de risque se...

Documentaire Mon mari dort toute la journée, je craque ! Sophie et Olivier sont ensemble depuis 8 ans. Olivier est hypersomniaque. Depuis, pour Sophie, tout a changé : Olivier...