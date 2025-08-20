Documentaire

Floryan est né avec un sexe de fille et pourtant… Il s’est toujours senti garçon. Comme 6 000 personnes en France, Floryan est transgenre.

Aujourd’hui, après 5 années de traitement hormonal et quelques opérations, Floryan, 20 ans, est enfin un garçon presque ordinaire.

Il ne lui reste qu’une ultime démarche, la plus symbolique, la plus forte émotionnellement pour lui : l’obtention de sa nouvelle carte d’identité

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Né fille, devenu garçon »

Réalisation : Estelle Gilles

