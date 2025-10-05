Nous passons un tiers de notre vie à dormir et ce temps de sommeil est essentiel à l’équilibre de notre organisme, pour notre forme physique et notre bien être, pour la croissance, pour le bon fonctionnement de notre cerveau… Selon une étude menée en 2009 par l’Institut du sommeil et de la vigilance, 30% de la population se plaint de troubles du sommeil et pour 10% d’insomnie sévère affectant la vie quotidienne. En outre, il existe des pathologies respiratoires et neurologiques et des troubles psychosomatiques viennent altérer la qualité du sommeil et ont des conséquences majeures sur la santé.