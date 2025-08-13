Documentaire

Le premier enfant de Maryline et Nicolas est atteint de la maladie d’Angelman, une maladie rare qui ne touche que 300 enfants par an en France.

Aujourd’hui, le couple attend avec impatience son deuxième enfant.

Quelque peu inquiets avant la naissance, ils partent à la rencontre d’autres familles qui ont un enfant atteint du même syndrome pour appréhender au mieux la vie qui les attend.

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Angelman, parents d’enfant malade »

Réalisation : Sybille Collet

