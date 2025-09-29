Boire de la bière sans alcool pendant la grossesse suscite souvent des interrogations, car l’appellation peut laisser penser qu’il n’y a aucun risque. Pourtant, la réalité est un peu plus nuancée. En France comme ailleurs, une boisson commercialisée comme « sans alcool » peut contenir jusqu’à 0,5 % d’alcool. Ce taux est faible, certes, mais il n’est pas nul.