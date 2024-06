Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Robert Martin, ancien policier, aujourd’hui thérapeute et guérisseur. Il est décoré de la Médaille d’honneur de la Police nationale, de l’Ordre national du mérite et de la légion d’honneur. Comment expliquer ce qui parfois semble inexplicable ? Pourquoi certaines personnes semblent-elles être dotées d’un sixième sens, d’une intuition particulièrement développée ? C’est le cas de Robert Martin qui, depuis toujours, laisse son intuition le guider y compris dans le métier de policier qu’il a exercé durant de nombreuses années jusqu’à devenir chef de cabinet de la Police nationale. À l’âge de la retraite, il ouvre son cabinet de thérapeute à Paris pour utiliser pleinement ces capacités de guérisseur au service des autres. Alors comment un chef de cabinet de la Police nationale évoluant dans un contexte rationnel, et parfois violent, peut-il dans le même temps prodiguer avec douceur des soins énergétiques salvateurs – dont lui-même ne peut expliquer le fonctionnement?