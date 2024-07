Documentaire



« Recherche médecins » est un « road movie » à travers les déserts médicaux d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Un phénomène qui concerne la campagne depuis déjà plusieurs années, mais qui s’étend désormais aux zones plus peuplées, aux villes moyennes et à certains quartiers difficiles. Médecins, patients, étudiants, élus témoignent. Ce sont des photographies instantanées de lieux et d’acteurs de terrain, de galères au quotidien quant il s’agit pour les usagers de trouver un médecin traitant et pour les communes impactées de continuer d’offrir, notamment aux personnes âgées, un parcours de santé efficace, digne et cohérent. Est-ce une fatalité ou peut-on encore imaginer des solutions, entrevoir une oasis dans ce désert qui avance inéluctablement? Notre documentaire apporte quelques éléments de réponse et quelques pistes de réflexion pour accompagner un système de santé en pleine mutation…

Réalisateur : Philip Dupuis, Marine Villeneuve