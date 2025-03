Documentaire

Trente ans après les fermetures du Platzspitz et du Letten, des nouvelles scènes ouvertes de la drogue sont apparues dans nos rues. En cause : le crack, une drogue puissante et destructrice qui plonge les consommateurs dans une grande misère. Face à la présence grandissante de dealers et de consommateurs, les villes romandes tirent la sonnette d’alarme. La politique en matière de drogue est-elle encore adaptée ? Faut-il s’attaquer aux dealers de rue ou mieux accompagner les consommateurs ?