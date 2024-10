Documentaire



Alors que les technologies sans fil se multiplient, le débat sur l’impact sanitaire des ondes électromagnétiques devient de plus en plus polémique. Dans ce contexte, la communauté scientifique internationale est prise à parti : on attend d’elle des réponses définitives.

En explorant précisément l’approche et les motivations des chercheurs dont les travaux ont été les plus commentés, « Sous le feu des ondes » propose des explications approfondies sur les connaissances actuelles tout en évoquant le contexte social dans lequel ces recherches sont menées. Combinant avec un souci de clarté et d’élégance entretiens, archives, expériences et animations 3D, le film propose une estimation du risque lié aux téléphones portables mais également, en filigrane, une réflexion sur la défiance grandissante de la société face à ses industries et sur le rôle inédit de la science dans le débat.

Réalisation : Véronique Gaboriau, Maxence Layet, Jean-Christophe Ribot